Словацкая национальная партия потребует компенсации за оказанную Киеву помощь
В партии, как ожидается, призовут премьер-министра Роберта Фицо инициировать рассмотрение Евросоюзом вопроса о доле в минеральных ресурсах Украины, которую могли бы получить европейские страны. Пресс-секретарь SNS Зузана Скопцова уточнила, что тему поднимут на следующем заседании Европейского совета.
То обстоятельство, что исключительные права на полезные ископаемые получит США, «нелогично и неэтично» по отношению к Украине, отметила Скопцова. Договоров о недрах, подобных тому, что президент Украины Владимир Зеленский заключил с США, в истории не было, добавила она.
«Объем помощи, предоставляемой ЕС, приближается к объему помощи, предоставляемой США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства Соединенным Штатам, у нее не останется ничего, чтобы выплатить помощь европейским странам», – заявила Скопцова.
По данным TASR, лидер SNS Андрей Данко 26 мая намерен официально направить запрос министру финансов Ладиславу Каменицкому, чтобы тот подсчитал общую стоимость помощи Украине и подготовил документы для премьер-министра. По данным партии, Словакия оказала Киеву помощь на сумму более 3 млрд евро, и республика, по ее мнению, должна получить компенсацию «таким же образом, как и Соединенные Штаты».
С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву в том числе истребители МиГ-29 советской постройки и систему противовоздушной обороны С-300. Правительство Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. В октябре 2024 г. МИД Словакии объявил, что правительство страны прекращает оказывать военную помощь Киеву из-за нехватки государственных средств.