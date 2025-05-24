Словацкая национальная партия потребует компенсации за оказанную Киеву помощь

С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву в том числе истребители МиГ-29 советской постройки и систему противовоздушной обороны С-300. Правительство Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. В октябре 2024 г. МИД Словакии объявил, что правительство страны прекращает оказывать военную помощь Киеву из-за нехватки государственных средств.