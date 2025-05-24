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Словацкая национальная партия потребует компенсации за оказанную Киеву помощь

Ведомости

Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную республикой помощь, заявила молодежная коалиция Словацкой национальной партии (SNS). Об этом пишет TASR.

В партии, как ожидается, призовут премьер-министра Роберта Фицо инициировать рассмотрение Евросоюзом вопроса о доле в минеральных ресурсах Украины, которую могли бы получить европейские страны. Пресс-секретарь SNS Зузана Скопцова уточнила, что тему поднимут на следующем заседании Европейского совета.

То обстоятельство, что исключительные права на полезные ископаемые получит США, «нелогично и неэтично» по отношению к Украине, отметила Скопцова. Договоров о недрах, подобных тому, что президент Украины Владимир Зеленский заключил с США, в истории не было, добавила она.

«Объем помощи, предоставляемой ЕС, приближается к объему помощи, предоставляемой США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства Соединенным Штатам, у нее не останется ничего, чтобы выплатить помощь европейским странам», – заявила Скопцова.

По данным TASR, лидер SNS Андрей Данко 26 мая намерен официально направить запрос министру финансов Ладиславу Каменицкому, чтобы тот подсчитал общую стоимость помощи Украине и подготовил документы для премьер-министра. По данным партии, Словакия оказала Киеву помощь на сумму более 3 млрд евро, и республика, по ее мнению, должна получить компенсацию «таким же образом, как и Соединенные Штаты».

С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву в том числе истребители МиГ-29 советской постройки и систему противовоздушной обороны С-300. Правительство Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. В октябре 2024 г. МИД Словакии объявил, что правительство страны прекращает оказывать военную помощь Киеву из-за нехватки государственных средств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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