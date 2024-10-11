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Словакия не будет поставлять помощь Украине из-за нехватки средств

Ведомости

Правительство Словакии прекращает оказывать военную помощь Украине из-за нехватки государственных средств, сообщает словацкое агентство ta3 со ссылкой на министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара. Тем не менее Словакия готова дальше предоставлять гуманитарную поддержку Украине, сообщил он на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Министр заявил, что Братислава «поддерживает все мирные решения» российско-украинского конфликта, и отметил, что «поддерживает сохранение Украины в ее международно признанных границах».

С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву истребители МиГ-29 советской постройки, а также систему противовоздушной обороны С-300, боевые машины пехоты и оборудование для разминирования и вертолеты, а на основании коммерческого договора – самоходную гаубицу Zuzana 2. Она также приняла тысячи украинских беженцев.

Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. 7 октября 2024 г. Фицо заявил, что Словакия «холодно относится» к членству Украины в НАТО, но поддерживает вступление страны в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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