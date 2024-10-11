Словакия не будет поставлять помощь Украине из-за нехватки средств
Правительство Словакии прекращает оказывать военную помощь Украине из-за нехватки государственных средств, сообщает словацкое агентство ta3 со ссылкой на министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара. Тем не менее Словакия готова дальше предоставлять гуманитарную поддержку Украине, сообщил он на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Министр заявил, что Братислава «поддерживает все мирные решения» российско-украинского конфликта, и отметил, что «поддерживает сохранение Украины в ее международно признанных границах».
С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву истребители МиГ-29 советской постройки, а также систему противовоздушной обороны С-300, боевые машины пехоты и оборудование для разминирования и вертолеты, а на основании коммерческого договора – самоходную гаубицу Zuzana 2. Она также приняла тысячи украинских беженцев.
Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. 7 октября 2024 г. Фицо заявил, что Словакия «холодно относится» к членству Украины в НАТО, но поддерживает вступление страны в ЕС.