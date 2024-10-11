Словакия не будет поставлять помощь Украине из-за нехватки средств

С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву истребители МиГ-29 советской постройки, а также систему противовоздушной обороны С-300, боевые машины пехоты и оборудование для разминирования и вертолеты, а на основании коммерческого договора – самоходную гаубицу Zuzana 2. Она также приняла тысячи украинских беженцев.