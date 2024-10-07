Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС

Глава кабинета министров Словакии Робрет Фицо высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС на переговорах между странами в украинском городе Ужгороде. Он заявил, что Словакия «холодно относится» к членству Украины в НАТО, но поддерживает вступление страны в ЕС.