Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС
Глава кабинета министров Словакии Робрет Фицо высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС на переговорах между странами в украинском городе Ужгороде. Он заявил, что Словакия «холодно относится» к членству Украины в НАТО, но поддерживает вступление страны в ЕС.
«Ваше членство будет важным и ценным для нас», – сказал Фицо украинскому премьеру Денису Шмыгалю.
Ранее премьер-министр Словакии пообещал, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство своей страны, которая входит в Североатлантический альянс и может заблокировать вступление новых членов.
Фицо также обвинил Запад в затягивании войны на Украине. Фицо планирует посетить Москву по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, цитировала его слова газета Pravda.