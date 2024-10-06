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Фицо пообещал не допустить вступления Украины в НАТО

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство своей страны, которая входит в Североатлантический альянс и может заблокировать вступление новых членов. Об этом сообщает Politico.

«Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», – сказал он в эфире местного телевидения.

Руководство НАТО хочет, чтобы Украина присоединилась к военному альянсу после окончания конфликта с Россией, однако вступление в НАТО может оказаться затруднительным для Киева, отмечает издание. Заявление Фицо кардинальным образом отличается от позиции нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее заявил, что «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом альянса».

5 октября Фицо заявил, что собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. До этого он также говорил о намерении наладить отношения с Россией после завершения украинского конфликта, также он выступал против поставок современного оружия Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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