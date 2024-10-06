Фицо пообещал не допустить вступления Украины в НАТО

Руководство НАТО хочет, чтобы Украина присоединилась к военному альянсу после окончания конфликта с Россией, однако вступление в НАТО может оказаться затруднительным для Киева, отмечает издание. Заявление Фицо кардинальным образом отличается от позиции нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее заявил, что «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом альянса».