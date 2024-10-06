Фицо пообещал не допустить вступления Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство своей страны, которая входит в Североатлантический альянс и может заблокировать вступление новых членов. Об этом сообщает Politico.
«Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», – сказал он в эфире местного телевидения.
Руководство НАТО хочет, чтобы Украина присоединилась к военному альянсу после окончания конфликта с Россией, однако вступление в НАТО может оказаться затруднительным для Киева, отмечает издание. Заявление Фицо кардинальным образом отличается от позиции нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее заявил, что «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом альянса».
5 октября Фицо заявил, что собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. До этого он также говорил о намерении наладить отношения с Россией после завершения украинского конфликта, также он выступал против поставок современного оружия Киеву.