Захарова: в ответ на санкции Евросоюза последуют действенные жесткие шаги

По словам Захаровой, ЕС, пытаясь бороться с обходом антироссийских санкций, занимается шантажом третьих стран и «все больше изолирует себя на международной арене». Также Евросоюз идет по пути «ограничения свободы передвижения своих собственных граждан», включив в санкции запрет на предоставление европейским операторам услуг, связанных с туризмом в России.