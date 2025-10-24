Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: в ответ на санкции Евросоюза последуют действенные жесткие шаги

Ведомости

Россия ответит действенными и жесткими шагами на очередной санкционный пакет Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что в Евросоюзе сами не верят в должную эффективность 19-го пакета санкций, потому что глава евродипломатии Кая Каллас еще накануне его принятия объявила о разработке нового 20-го пакета.

По словам Захаровой, ЕС, пытаясь бороться с обходом антироссийских санкций, занимается шантажом третьих стран и «все больше изолирует себя на международной арене». Также Евросоюз идет по пути «ограничения свободы передвижения своих собственных граждан», включив в санкции запрет на предоставление европейским операторам услуг, связанных с туризмом в России.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный «пакет» Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», – подытожила Захарова.

19-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 23 октября. Среди прочего, ограничения затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании из Индии и Китая.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь