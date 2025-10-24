Газета
Главная / Политика /

Макрон сообщил о решении поставить Киеву дополнительные истребители Mirage

Ведомости

Франция в ближайшее время отправит на Украину дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage, а также проведет обучение украинских военнослужащих, сообщил президент страны Эммануэль Макрон на встрече так называемой «коалиции желающих».

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения и направим дополнительные самолеты Mirage», – сказал французский лидер. Запись его выступления опубликовал Елисейский дворец в соцсети X.

Макрон также отметил, что его страна «объявит о дополнительных инициативах» вместе с другими представителями коалиции. Он заявил о необходимости продолжать помощь Киеву в рамках укрепления энергетической инфраструктуры.

Financial Times писала, что 24 октября Зеленский проведет переговоры с представителями «коалиции желающих» о дополнительной военной помощи. После отказа президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk украинский лидер выразил надежду, что ЕC восполнит этот пробел.

