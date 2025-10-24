Генпрокурор РФ Гуцан прибыл во Вьетнам для подписания конвенции ООН

24 октября «Ведомости» писали, что Россия присоединится к международной конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в конце декабря 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил подписать конвенцию Генпрокуратуре. После подписания для вступления документа в силу каждая из стран-участниц должна будет ратифицировать его на уровне законодательных органов власти.