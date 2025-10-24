Генпрокурор РФ Гуцан прибыл во Вьетнам для подписания конвенции ООН
Генпрокурор РФ Александр Гуцан прибыл во вьетнамский Ханой. Ожидается, что он примет участие в церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности, а также проведет встречи с иностранными коллегами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В аэропорту Гуцана встретили посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко и руководство верховной народной прокуратуры страны.
В состав российской делегации для визита в Ханой, помимо генпрокурора, вошли также представители МИД РФ, а также ряда отечественных компаний, осуществляющих деятельность в сфере кибербезопасности.
24 октября «Ведомости» писали, что Россия присоединится к международной конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в конце декабря 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил подписать конвенцию Генпрокуратуре. После подписания для вступления документа в силу каждая из стран-участниц должна будет ратифицировать его на уровне законодательных органов власти.
Конвенция объединяет усилия стран, имеющих огромный опыт в сфере кибербезопасности, говорит руководитель международных GR-проектов ГК «Солар» Алан Хубаев. Документ стал первым за 20 лет правовым актом ООН в данной сфере, говорится на сайте организации.