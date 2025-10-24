Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генпрокурор РФ Гуцан прибыл во Вьетнам для подписания конвенции ООН

Ведомости

Генпрокурор РФ Александр Гуцан прибыл во вьетнамский Ханой. Ожидается, что он примет участие в церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности, а также проведет встречи с иностранными коллегами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В аэропорту Гуцана встретили посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко и руководство верховной народной прокуратуры страны.

В состав российской делегации для визита в Ханой, помимо генпрокурора, вошли также представители МИД РФ, а также ряда отечественных компаний, осуществляющих деятельность в сфере кибербезопасности.

Путин поручил присоединиться к конвенции ООН против киберпреступности

Технологии

24 октября «Ведомости» писали, что Россия присоединится к международной конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в конце декабря 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил подписать конвенцию Генпрокуратуре. После подписания для вступления документа в силу каждая из стран-участниц должна будет ратифицировать его на уровне законодательных органов власти.

Конвенция объединяет усилия стран, имеющих огромный опыт в сфере кибербезопасности, говорит руководитель международных GR-проектов ГК «Солар» Алан Хубаев. Документ стал первым за 20 лет правовым актом ООН в данной сфере, говорится на сайте организации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её