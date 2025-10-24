Израиль сообщил об устранении начальника отдела логистики «Хезболлы»
Начальник отдела материально-технического обеспечения йеменской группировки «Хезболла» на юге Ливана Аббас Хассан Карки был убит в результате удара израильского беспилотника, передает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, Карки возглавлял логистическое подразделение так называемого Южного фронта организации и ранее занимал ряд руководящих постов в структуре «Хезболлы».
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Карки «руководил и продвигал усилия по восстановлению военных возможностей "Хезболлы" на юге Ливана» и отвечал за восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе прошлогодних боевых действий. Кроме того, он координировал перевозку и хранение вооружений на юге страны.
Израильская армия подчеркнула, что его деятельность «нарушала договоренности между Израилем и Ливаном» и представляла угрозу безопасности израильских северных территорий.
По сообщениям из Ливана, удар был нанесен по автомобилю, в котором находился Карки, когда он направлялся в город Туль, расположенный в районе Набатии.
В последние недели на границе Израиля и Ливана сохраняется высокая напряженность, пишет The Times of Israel. Стороны регулярно обмениваются ударами, а ЦАХАЛ продолжает наносить точечные атаки по объектам и командирам «Хезболлы».
17 июля израильские военные ликвидировали командира морских сил элитного подразделения «Радван» военного крыла группировки «Хезболла» Хасана Ахмеда Сабры.