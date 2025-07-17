Армия Израиля ликвидировала командира морских сил спецназа «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные ликвидировали командира морских сил элитного подразделения «Радван» военного крыла группировки «Хезболла» Хасана Ахмеда Сабры. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Кфур на юге Ливана. Кроме того, военнослужащие нейтрализовали неназванного боевика «Хезболлы», который принимал участие в попытках восстановить инфраструктуру группировки.
9 июля ЦАХАЛ ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» «Хезболлы» Хусейна Али Мужира, управлявшего огневой мощью боевого крыла группировки. По данным армии, он организовал многочисленные нападения на Израиль и участвовал в попытках группировки разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Это стало грубым нарушением договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.
В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы ЦАХАЛ и изолировать радикальную палестинскую группировку «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.