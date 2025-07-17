Армия Израиля ликвидировала командира морских сил спецназа «Хезболлы» в Ливане

9 июля ЦАХАЛ ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» «Хезболлы» Хусейна Али Мужира, управлявшего огневой мощью боевого крыла группировки. По данным армии, он организовал многочисленные нападения на Израиль и участвовал в попытках группировки разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Это стало грубым нарушением договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.