Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Хезболлы» в Ливане

По данным израильской стороны, нейтрализованный командир организовал многочисленные нападения на Израиль и военных, а также недавно принял участие в попытках «Хезболлы» разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Эти действия представляют собой грубое нарушение договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.