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Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Али Мужира, который управлял огневой мощью боевого крыла движения на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

По данным израильской стороны, нейтрализованный командир организовал многочисленные нападения на Израиль и военных, а также недавно принял участие в попытках «Хезболлы» разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Эти действия представляют собой грубое нарушение договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.

27 мая ЦАХАЛ уничтожила в районе Мазраат-Джемджим на юге Ливана одного из командиров «Хезболлы», который занимался восстановлением инфраструктуры организации.

В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого Нетаньяху назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы армии и изолировать радикальную палестинскую группировки «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

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