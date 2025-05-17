Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные уничтожили на юге Ливана одного из командиров движения «Хезболла», который занимался восстановлением инфраструктуры организации, передает Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удар, как уточняет армейская пресс-служба, был нанесен 17 мая по району Мазраат-Джемджим. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «восстановление террористической инфраструктуры и связанная с этим деятельность» являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
Израильские военные в апреле ликвидировали командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что он организовал многочисленные атаки против мирных жителей Израиля и военнослужащих.
В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.