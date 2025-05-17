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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Израильские военные уничтожили на юге Ливана одного из командиров движения «Хезболла», который занимался восстановлением инфраструктуры организации, передает Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар, как уточняет армейская пресс-служба, был нанесен 17 мая по району Мазраат-Джемджим. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «восстановление террористической инфраструктуры и связанная с этим деятельность» являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израильские военные в апреле ликвидировали командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что он организовал многочисленные атаки против мирных жителей Израиля и военнослужащих.

В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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