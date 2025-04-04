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Армия Израиля ликвидировала командира «Хамаса» в Ливане

Ведомости

Израильские военные ликвидировали командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана Хасана Фархата при ударе в районе Сайды. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По данным израильских военных, Фархат организовал многочисленные террористические атаки против мирных жителей Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ предупредила, что продолжит действовать против боевиков палестинской группировки.

Израильская армия возобновила удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, таким образом прекратив действие сделки об остановке огня от января 2025 г. Власти Израиля назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить пленных и отклонила предложения, полученные от посредников.

2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге анклава. Он указал, что операция в регионе вышла на «новый уровень».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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