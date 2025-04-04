Армия Израиля ликвидировала командира «Хамаса» в Ливане
Израильские военные ликвидировали командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана Хасана Фархата при ударе в районе Сайды. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным израильских военных, Фархат организовал многочисленные террористические атаки против мирных жителей Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ предупредила, что продолжит действовать против боевиков палестинской группировки.
Израильская армия возобновила удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, таким образом прекратив действие сделки об остановке огня от января 2025 г. Власти Израиля назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить пленных и отклонила предложения, полученные от посредников.
2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге анклава. Он указал, что операция в регионе вышла на «новый уровень».