Армия Израиля ликвидировала командира «Хамаса» в Ливане

2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге анклава. Он указал, что операция в регионе вышла на «новый уровень».