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Нетаньяху заявил о захвате новой территории на юге сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети Х. По его словам, операция в регионе вышла на «новый уровень».

«Мы берем под контроль ось "Мораг", которая станет вторым Филадельфийским коридором – дополнительным элементом изоляции. Армия захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру», – подчеркнул премьер.

Он добавил, что израильские силы продолжают пошаговое разделение анклава, наращивая военное давление на группировку «Хамас», чтобы добиться освобождения удерживаемых заложников. «Чем дольше их не возвращают, тем сильнее будет давление. Мы полны решимости достичь целей войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей», – заявил Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны.

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны палестинской группировки «Хамас». В канцелярии Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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