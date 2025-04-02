Нетаньяху заявил о захвате новой территории на юге сектора Газа

Он добавил, что израильские силы продолжают пошаговое разделение анклава, наращивая военное давление на группировку «Хамас», чтобы добиться освобождения удерживаемых заложников. «Чем дольше их не возвращают, тем сильнее будет давление. Мы полны решимости достичь целей войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей», – заявил Нетаньяху.



Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны.



Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны палестинской группировки «Хамас». В канцелярии Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.