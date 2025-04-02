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Израиль расширит операции в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

Кроме того, Кац призвал жителей Газы свергнуть радикальную палестинскую группировку «Хамас» и освободить всех заложников.

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа 18 марта, тем самым остановив действие сделки о прекращении огня, заключенного с представителями группировки. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче пленных. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в отказах освободить заложников и отклонении предложений, полученных от посредников.

29 марта ЦАХАЛ объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе. Одновременно с этим израильская армия наносит авиаудары по палестинским военным объектам по всему анклаву. Среди целей ударов указаны склады оружия, ракетные установки и военные сооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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