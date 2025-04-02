Израиль расширит операции в секторе Газа

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа 18 марта, тем самым остановив действие сделки о прекращении огня, заключенного с представителями группировки. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче пленных. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в отказах освободить заложников и отклонении предложений, полученных от посредников.