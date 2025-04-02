Израиль расширит операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.
Кроме того, Кац призвал жителей Газы свергнуть радикальную палестинскую группировку «Хамас» и освободить всех заложников.
Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа 18 марта, тем самым остановив действие сделки о прекращении огня, заключенного с представителями группировки. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче пленных. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в отказах освободить заложников и отклонении предложений, полученных от посредников.
29 марта ЦАХАЛ объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе. Одновременно с этим израильская армия наносит авиаудары по палестинским военным объектам по всему анклаву. Среди целей ударов указаны склады оружия, ракетные установки и военные сооружения.