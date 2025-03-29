Армия Израиля начала новую операцию в районе Рафаха

Армия Израиля начала новую операцию в районе РафахаЦель ЦАХАЛ – расширение зоны безопасности
Израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе (сектор Газа), сообщили в представительстве армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«За последние несколько часов войска ЦАХАЛа начали проводить наземные действия в районе Аль-Джанины в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», – говорится в сообщении.
Одновременно с проведением операции ЦАХАЛ наносят авиаудары по палестинским военным объектам по всему сектору Газа. По заявлению израильской стороны, среди целей ударов – склады оружия, ракетные установки, военные сооружения. Также были ликвидированы «десятки террористов, в том числе террористы, обстреливавшие из минометов территорию Израиля».
Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны палестинской группировки «Хамас». В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.
Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.
23 марта в минздрав сектора Газа (подконтрольном «Хамас») заявили, что с октября 2023 г. в анклаве от ударов Израиля погибли более 50 000 палестинцев, еще свыше 113 000 человека получили ранения.