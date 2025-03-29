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Армия Израиля начала новую операцию в районе Рафаха

Цель ЦАХАЛ – расширение зоны безопасности
Ведомости

Израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе (сектор Газа), сообщили в представительстве армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние несколько часов войска ЦАХАЛа начали проводить наземные действия в районе Аль-Джанины в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», – говорится в сообщении.

Одновременно с проведением операции ЦАХАЛ наносят авиаудары по палестинским военным объектам по всему сектору Газа. По заявлению израильской стороны, среди целей ударов – склады оружия, ракетные установки, военные сооружения. Также были ликвидированы «десятки террористов, в том числе террористы, обстреливавшие из минометов территорию Израиля».

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны палестинской группировки «Хамас». В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.

Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных. 

23 марта в минздрав сектора Газа (подконтрольном «Хамас») заявили, что с октября 2023 г. в анклаве от ударов Израиля погибли более 50 000 палестинцев, еще свыше 113 000 человека получили ранения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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