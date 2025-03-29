Армия Израиля начала новую операцию в районе Рафаха

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны палестинской группировки «Хамас». В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.