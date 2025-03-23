Минздрав Газы: число погибших палестинцев превысило 50 000 человек

23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части Газы, истребители атаковали несколько объектов «Хамаса» в этом районе. Военные назвали ее целью атаки на объекты террористической инфраструктуры «Хамаса», которые необходимы для расширения зоны безопасности в северной части Газы. В израильской армии подчеркнули, что позволяют мирным гражданам эвакуироваться из зоны боевых действий.