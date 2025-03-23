Минздрав Газы: число погибших палестинцев превысило 50 000 человек
С начала военного конфликта в секторе Газа погибли более 50 000 палестинцев, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
По данным ведомства, общее число жертв достигло 50 021, еще 113 274 человека получили ранения. Только за последние сутки в результате ударов по сектору погиб 41 человек, пострадал 61.
Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.
После временного прекращения огня в январе 2024 г. боевые действия возобновились 18 марта. Израиль объяснил это отказом «Хамаса» принять предложения посредников, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. В свою очередь представители «Хамаса» обвинили Израиль и США в срыве перемирия.
23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части Газы, истребители атаковали несколько объектов «Хамаса» в этом районе. Военные назвали ее целью атаки на объекты террористической инфраструктуры «Хамаса», которые необходимы для расширения зоны безопасности в северной части Газы. В израильской армии подчеркнули, что позволяют мирным гражданам эвакуироваться из зоны боевых действий.
По данным ЦАХАЛ, в ходе операции истребители нанесли удары по нескольким объектам группировки и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун.