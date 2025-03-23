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Минздрав Газы: число погибших палестинцев превысило 50 000 человек

Ведомости

С начала военного конфликта в секторе Газа погибли более 50 000 палестинцев, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

По данным ведомства, общее число жертв достигло 50 021, еще 113 274 человека получили ранения. Только за последние сутки в результате ударов по сектору погиб 41 человек, пострадал 61.

Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.

После временного прекращения огня в январе 2024 г. боевые действия возобновились 18 марта. Израиль объяснил это отказом «Хамаса» принять предложения посредников, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. В свою очередь представители «Хамаса» обвинили Израиль и США в срыве перемирия.

23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части Газы, истребители атаковали несколько объектов «Хамаса» в этом районе. Военные назвали ее целью атаки на объекты террористической инфраструктуры «Хамаса», которые необходимы для расширения зоны безопасности в северной части Газы. В израильской армии подчеркнули, что позволяют мирным гражданам эвакуироваться из зоны боевых действий.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции истребители нанесли удары по нескольким объектам группировки и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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