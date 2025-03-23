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Армия обороны Израиля заявила о начале операции на севере Газы

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части Газы, истребители атаковали несколько объектов палестинской группировки «Хамас» в этом районе, сообщает Telegram-канал израильской армии. 

Операция ЦАХАЛ началась 22 марта. Военные назвали ее целью атаки на объекты террористической инфраструктуры «Хамас», которые необходимы для расширения зоны безопасности в северной части Газы. В израильской армии подчеркнули, что позволяют мирным гражданам эвакуироваться из зоны боевых действий.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции истребители нанесли удары по нескольким объектам группировки и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун. 

Армия обороны Израиля также выпустила предупреждение о немедленной эвакуации жителей квартала Тель-Султан в Рафахе на юге Газы, передает The Times of Israel. Представитель армии полковник Авичай Адраи опубликовал карту района, подлежащего эвакуации. По данным издания, палестинцев призвали двигаться пешком по дороге Гуш-Катиф в направлении района Аль-Маваси на южном побережье Газы. Адраи предупредил, что пребывание в Тель-Султане и передвижение другими маршрутами «подвергает риску вашу жизнь и жизнь ваших семей».

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. На следующий день стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Газе. с целью расширения буферной зоны. 20 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медработников сообщил, что с момента начала новых ударов Израиля по анклаву погибли 710 человек. В тот же день израильские военные сообщили, что приступили к проведению наземной операции в районе Рафаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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