Армия обороны Израиля заявила о начале операции на севере Газы

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. На следующий день стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Газе. с целью расширения буферной зоны. 20 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медработников сообщил, что с момента начала новых ударов Израиля по анклаву погибли 710 человек. В тот же день израильские военные сообщили, что приступили к проведению наземной операции в районе Рафаха.