Армия обороны Израиля заявила о начале операции на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части Газы, истребители атаковали несколько объектов палестинской группировки «Хамас» в этом районе, сообщает Telegram-канал израильской армии.
Операция ЦАХАЛ началась 22 марта. Военные назвали ее целью атаки на объекты террористической инфраструктуры «Хамас», которые необходимы для расширения зоны безопасности в северной части Газы. В израильской армии подчеркнули, что позволяют мирным гражданам эвакуироваться из зоны боевых действий.
По данным ЦАХАЛ, в ходе операции истребители нанесли удары по нескольким объектам группировки и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун.
Армия обороны Израиля также выпустила предупреждение о немедленной эвакуации жителей квартала Тель-Султан в Рафахе на юге Газы, передает The Times of Israel. Представитель армии полковник Авичай Адраи опубликовал карту района, подлежащего эвакуации. По данным издания, палестинцев призвали двигаться пешком по дороге Гуш-Катиф в направлении района Аль-Маваси на южном побережье Газы. Адраи предупредил, что пребывание в Тель-Султане и передвижение другими маршрутами «подвергает риску вашу жизнь и жизнь ваших семей».
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. На следующий день стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Газе. с целью расширения буферной зоны. 20 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медработников сообщил, что с момента начала новых ударов Израиля по анклаву погибли 710 человек. В тот же день израильские военные сообщили, что приступили к проведению наземной операции в районе Рафаха.