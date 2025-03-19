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ЦАХАЛ начала наземную операцию в Газе с целью частичного разграничения анклава

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает начало наземной операции в центральной и южной частях сектора Газа, направленной на расширение буферной зоны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Войска ЦАХАЛ вошли в район коридора Нецарим, захватив примерно половину его территории вплоть до дороги Салах-ад-Дин. В то же время Армия обороны Израиля заявила, что перебросила бригаду «Голани» на южную часть границы с сектором Газа, готовясь к будущим военным действиям.

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями». По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на утро 18 марта, при ударах погибли 326 человек. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». В канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка «неоднократно отказывалась освободить похищенных», а также и «отклонила все предложения», полученные от посредников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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