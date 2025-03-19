ЦАХАЛ начала наземную операцию в Газе с целью частичного разграничения анклава

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями». По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на утро 18 марта, при ударах погибли 326 человек. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.