ЦАХАЛ начала наземную операцию в Газе с целью частичного разграничения анклава
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает начало наземной операции в центральной и южной частях сектора Газа, направленной на расширение буферной зоны. Об этом сообщает The Times of Israel.
Войска ЦАХАЛ вошли в район коридора Нецарим, захватив примерно половину его территории вплоть до дороги Салах-ад-Дин. В то же время Армия обороны Израиля заявила, что перебросила бригаду «Голани» на южную часть границы с сектором Газа, готовясь к будущим военным действиям.
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями». По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на утро 18 марта, при ударах погибли 326 человек. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». В канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка «неоднократно отказывалась освободить похищенных», а также и «отклонила все предложения», полученные от посредников.