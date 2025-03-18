Премьер «Хамаса» Иссам ад-Даалис мог погибнуть при ударе Израиля

Премьер «Хамаса» Иссам ад-Даалис мог погибнуть при ударе ИзраиляЖертвами ударов ЦАХАЛ стали более 300 палестинцев
Израильская армия провела массированный обстрел сектора Газа, при котором погибли премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД при «Хамасе» в Газе Махмуд Абу Ватфа, передает агентство AFP со ссылкой на источники. The Times of Israel отмечает, что сообщения о смерти ад-Даалиса поступают с июля 2024 г., но официального подтверждения его смерти от Израиля или «Хамаса» не поступало. 18 марта стороны также не сообщали о его гибели.
Удары были зафиксированы в северной части Газы, в городе Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной части Газы. Изначально минздрав Газы (подконтролен «Хамасу») официально сообщал о 254 погибших. К 10:46 мск их количество увеличилось до 326, при этом некоторые из погибших все еще находятся под завалами, ведутся работы по их извлечению, сообщили в палестинском ведомстве. Представители минздрава Газы заявляют, что многие из погибших были детьми, передает Al Arabiya.
МИД Израиля со ссылкой на канцелярию премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщил утром 18 марта, что глава правительства и министр обороны Исраэль Кац дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновить военные действия против «Хамаса» в Газе. По заявлению израильских властей, палестинская группировка «неоднократно отказывалась освободить наших похищенных и отклонила все предложения, полученные от посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников».
«Этой ночью ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической организации “Хамас” по всему сектору Газа, чтобы достичь военных целей, установленных политическим руководством, включая освобождение всех заложников – и живых, и мертвых», – говорится в сообщении.
Власти Израиля объявили, что Тель-Авив теперь будет действовать против «Хамаса» с «нарастающей военной силой». Ночная бомбардировка Газы носит название «Сила и меч», сообщили в ЦАХАЛ. Израильские силы призвали палестинцев, проживающих на окраинах сектора Газа, к эвакуации. The Times of Israel пишет, что это может свидетельствовать о намерении расширить наступление.
19 января начало действовать соглашение о перемирии между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боев в анклаве. В общей сложности на первом этапе сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 2 марта Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи, так как первая фаза сделки завершилась. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении прекращения огня на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки проиранской палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, в результате которой, по данным минздрава Газы на март 2025 г., погибли свыше 43 000 человек. В ходе боев Израиль ликвидировал двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.