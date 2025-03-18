Премьер «Хамаса» Иссам ад-Даалис мог погибнуть при ударе Израиля

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки проиранской палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, в результате которой, по данным минздрава Газы на март 2025 г., погибли свыше 43 000 человек. В ходе боев Израиль ликвидировал двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.