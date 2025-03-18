Израиль возобновил атаки против «Хамаса» в секторе Газа

2 марта Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи, так как первая фаза сделки завершилась. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении прекращения огня на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. По данным министерства иностранных дел Израиля на 13 марта, в плену «Хамаса» числятся 53 израильтянина.