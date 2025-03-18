Израиль возобновил атаки против «Хамаса» в секторе Газа

Израиль возобновил атаки против «Хамаса» в секторе ГазаУже погибли более 200 человек
Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями», указано в сообщении.
«Хамас» в своем Telegram-канале также сообщил о возобновлении атак.
«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его нацистское правительство возобновляют свою агрессию и геноцидную войну против беззащитных мирных жителей сектора Газа», – говорится в сообщении палестинской группировки.
Как сообщает Al Jazera со ссылкой на пресс-службу правительства Газы, на данный момент от израильских атак погибли свыше 200 палестинцев, среди них много женщин и детей.
19 января начало действовать соглашение о перемирии между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боев в анклаве. В общей сложности на первом этапе сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
2 марта Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи, так как первая фаза сделки завершилась. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении прекращения огня на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. По данным министерства иностранных дел Израиля на 13 марта, в плену «Хамаса» числятся 53 израильтянина.