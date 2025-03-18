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Израиль возобновил атаки против «Хамаса» в секторе Газа

Уже погибли более 200 человек
Ведомости

Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями», указано в сообщении.

«Хамас» в своем Telegram-канале также сообщил о возобновлении атак.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его нацистское правительство возобновляют свою агрессию и геноцидную войну против беззащитных мирных жителей сектора Газа», – говорится в сообщении палестинской группировки.

Как сообщает Al Jazera со ссылкой на пресс-службу правительства Газы, на данный момент от израильских атак погибли свыше 200 палестинцев, среди них много женщин и детей.

19 января начало действовать соглашение о перемирии между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боев в анклаве. В общей сложности на первом этапе сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

2 марта Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи, так как первая фаза сделки завершилась. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении прекращения огня на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. По данным министерства иностранных дел Израиля на 13 марта, в плену «Хамаса» числятся 53 израильтянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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