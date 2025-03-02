Израиль перестал пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.
Соответствующее решение было принято в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
2 марта Израиль одобрил предложение Уиткоффа о продолжении перемирия с «Хамасом». Согласно плану, в первый день боевики освободят половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в Израиль в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить военные действия после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.
27 февраля The Washington Post писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению боев в Газе. Источники издания указали, что Израиль может возобновить военные действия, если режим прекращения огня не будет продлен.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара.