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Израиль перестал пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

Соответствующее решение было принято в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

2 марта Израиль одобрил предложение Уиткоффа о продолжении перемирия с «Хамасом». Согласно плану, в первый день боевики освободят половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в Израиль в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить военные действия после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.

27 февраля The Washington Post писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению боев в Газе. Источники издания указали, что Израиль может возобновить военные действия, если режим прекращения огня не будет продлен.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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