Израиль поддержал американский план по продлению перемирия с «Хамасом»
Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия с радикальной палестинской группировкой «Хамас» на период священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно плану Уиткоффа, в первый день группировка освободит половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в Израиль в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня.
По данным израильских властей, «Хамас» еще не принял предложение США. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить бои после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.
27 февраля The Washington Post сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению боевых действий в секторе Газа. Источники газеты отметили, что Израиль может возобновить бои, если режим прекращения огня не будет продлен. План предусматривает более интенсивные военные действия.
Сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара.