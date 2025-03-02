Израиль поддержал американский план по продлению перемирия с «Хамасом»

27 февраля The Washington Post сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению боевых действий в секторе Газа. Источники газеты отметили, что Израиль может возобновить бои, если режим прекращения огня не будет продлен. План предусматривает более интенсивные военные действия.