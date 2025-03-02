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Израиль поддержал американский план по продлению перемирия с «Хамасом»

Ведомости

Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия с радикальной палестинской группировкой «Хамас» на период священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно плану Уиткоффа, в первый день группировка освободит половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в Израиль в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня.

По данным израильских властей, «Хамас» еще не принял предложение США. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить бои после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.

27 февраля The Washington Post сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению боевых действий в секторе Газа. Источники газеты отметили, что Израиль может возобновить бои, если режим прекращения огня не будет продлен. План предусматривает более интенсивные военные действия.

Сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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