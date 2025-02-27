«Хамас» передал Израилю тела четырех заложников
Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Израилю тела четырех израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.
Речь идет об останках 51-летнего Цахи Идана, 69-летнего Ицика Элгарата, 86-летнего Шломо Манцура и 49-летнего Охада Яхоломи. Яаломи и Элгарат были похищены боевиками из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 г. В кибуце со ссылкой на данные экспертизы института судебной медицины Израиля объявили, что мужчины были убиты в плену.
В обмен на тела заложников Израиль освободит 602 палестинских заключенных, среди которых 151 человек приговорен к пожизненному заключению.
После передачи израильских заложников «Хамас» опубликовал заявление, в котором назвал единственным способом освободить оставшихся пленных соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Группировка утверждает, что соблюдает сделку с Израилем, и выразила готовность начать переговоры по второму этапу соглашения. «Хамас» также подтвердил планируемую передачу Израилем 600 заключенных палестинцев.
22 февраля «Хамас» освободил израильских заложников Омера Винкерта, Элиа Коэна, Таля Шохама, Омера Шем-Това, Хишама аль-Сайеда и Авера Менгисту. В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся в связи с возмущением израильской стороны ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей – 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также видеозаписей с пропагандистской церемонии «Хамаса». 26 февраля The Times of Israel сообщила, что стороны достигли соглашения о передаче тел четырех пленных в обмен на освобождение 602 палестинских заключенных.