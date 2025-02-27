«Хамас» передал Израилю тела четырех заложников

22 февраля «Хамас» освободил израильских заложников Омера Винкерта, Элиа Коэна, Таля Шохама, Омера Шем-Това, Хишама аль-Сайеда и Авера Менгисту. В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся в связи с возмущением израильской стороны ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей – 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также видеозаписей с пропагандистской церемонии «Хамаса». 26 февраля The Times of Israel сообщила, что стороны достигли соглашения о передаче тел четырех пленных в обмен на освобождение 602 палестинских заключенных.