WP: Израиль разработал варианты возобновления военных действий в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала несколько вариантов плана по возобновлению военных действий в секторе Газа, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Собеседники издания сообщили, что Израиль может возобновить военные действия, если режим прекращения огня не будет продлен. План предусматривает более интенсивные боевые действия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ходе разработки плана отдал приказ ЦАХАЛ изучить возможность потенциального контроля военной помощи, которая попадает на территорию Газы.
Близкий к палестинскому «Хамасу» эксперт из Газы Ибрагим Мадхун рассказал WP, что организация не намерена возобновлять военные действия. По его словам, «Хамас» сейчас сосредоточен на «защите палестинского народа и облегчении его страданий».
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
20 февраля радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту тела израильских заложников. По данным The Jerusalem Post, речь идет об останках 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.
Днем ранее «Хамас» предложил единовременно обменять всех израильских пленных на палестинских заключенных во время второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка объявила, что 22 февраля освободит еще шестерых живых заложников. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».