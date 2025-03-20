ЦАХАЛ сообщает о начале наземной операции на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению наземной операции в районе Рафаха на юге сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале армейской пресс-службы.
Поясняется, что в рамках операции войска уже ликвидировали ряд объектов террористической инфраструктуры.
«Одновременно войска армии обороны Израиля продолжают наземные операции в северной и центральной частях Газы», – поясняется в сообщении.
19 марта стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Газе. Пояснялось, что ее цель – расширение буферной зоны. Войска ЦАХАЛ вошли в район коридора Нецарим и заняли примерно половину его территории, включая участок до дороги Салах-ад-Дин.
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями». По данным министерства здравоохранения Газы (контролируется палестинской организацией «Хамас»), на утро 18 марта в результате ударов погибли 326 человек.
20 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медработников сообщил, что с момента начала новых ударов Израиля по сектору Газа погибли уже 710 человек.