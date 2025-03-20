ЦАХАЛ сообщает о начале наземной операции на юге сектора Газа

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями». По данным министерства здравоохранения Газы (контролируется палестинской организацией «Хамас»), на утро 18 марта в результате ударов погибли 326 человек.