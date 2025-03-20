Sky News: с начала новых атак Израиля погибли 710 палестинцев

Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». СМИ писали, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.