Sky News: с начала новых атак Израиля погибли 710 палестинцев
С момента начала новых ударов Израиля по сектору Газа погибли 710 человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинских работников.
Ранены более 900 человек, они доставлены в медучреждения Газы, следует из сообщения.
По опубликованным данным минздрава Газы (подконтрольно «Хамасу»), с начала новых обстрелов погибли 436 человек, ранены 678. Среди погибших, по заявлению ведомства, 183 несовершеннолетних.
Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». СМИ писали, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Представители палестинской группировки считают, что полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля несут США.