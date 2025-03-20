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Sky News: с начала новых атак Израиля погибли 710 палестинцев

Ведомости

С момента начала новых ударов Израиля по сектору Газа погибли 710 человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинских работников.

Ранены более 900 человек, они доставлены в медучреждения Газы, следует из сообщения.

По опубликованным данным минздрава Газы (подконтрольно «Хамасу»), с начала новых обстрелов погибли 436 человек, ранены 678. Среди погибших, по заявлению ведомства, 183 несовершеннолетних.

Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». СМИ писали, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Представители палестинской группировки считают, что полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля несут США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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