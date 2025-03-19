В Иерусалиме проходят массовые митинги против правительства Нетаньяху

19 марта в Иерусалиме начались массовые протесты против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которые вышли тысячи человек. Поводом для митингов стало увольнение главы службы внутренней безопасности «Шин Бет» Ронена Бара, а также возобновление боевых действий в секторе Газа, несмотря на то что там до сих пор удерживаются 59 заложников, из которых 24, предположительно, живы. Об этом пишет Reuters.