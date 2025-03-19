В Иерусалиме проходят массовые митинги против правительства Нетаньяху

В Иерусалиме проходят массовые митинги против правительства НетаньяхуПоводом стало увольнение главы «Шин Бет» и возобновление боевых действий в Газе
19 марта в Иерусалиме начались массовые протесты против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которые вышли тысячи человек. Поводом для митингов стало увольнение главы службы внутренней безопасности «Шин Бет» Ронена Бара, а также возобновление боевых действий в секторе Газа, несмотря на то что там до сих пор удерживаются 59 заложников, из которых 24, предположительно, живы. Об этом пишет Reuters.
Демонстранты обвиняют правительство Нетаньяху в продолжении войны по политическим мотивам, утверждая, что военная кампания в Газе служит личным целям премьер-министра.
Протестующие представляют различные общественные организации, в том числе «Форум оборонного щита» – объединение бывших сотрудников силовых ведомств, а также «Движение за качественное правительство в Израиле», которое ранее выступало против ослабления полномочий Верховного суда. Кроме того, в демонстрациях участвуют родственники заложников, удерживаемых в Газе, требующие заключения соглашения об их освобождении.
Как сообщает Haaretz, протесты в Иерусалиме стали крупнейшими за последние месяцы. Протестующие перекрыли улицу Азза, где расположена резиденция премьер-министра, более чем на пять часов, в результате чего полиция установила баррикады, чтобы не подпустить их ближе. В ходе столкновений были задержаны по меньшей мере четыре человека.
Кроме того, протестующие осудили увольнение главы «Шин Бет». По информации Reuters, критики Нетаньяху считают, что отставка Бара связана с его участием в расследованиях по коррупционным делам премьер-министра. Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что этот шаг является «прямым ударом по безопасности государства» и несет риски для национального единства.
Как отмечает The Times of Israel, помимо Иерусалима акции протеста прошли и в других районах страны. Сотни человек сидели на тротуарах, требуя заключения сделки по освобождению оставшихся заложников.
18 марта Израиль возобновил атаки на объекты, принадлежащие палестинской группировке «Хамас», в секторе Газа. В заявлении ЦАХАЛ было отмечено, что масштабная атака проводится в соответствии с политическими указаниями.
По информации министерства здравоохранения Газы, подконтрольного палестинскому «Хамасу», на утро 18 марта в результате атак погибло 326 человек. Агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер-министр правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Израильские власти заявили, что причиной атаки стали нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». В канцелярии Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить похищенных, а также отклонила все предложения, полученные от посредников.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля подтверждает начало наземной операции в центральной и южной частях сектора Газа, направленной на расширение буферной зоны. Войска ЦАХАЛ вошли в район коридора Нецарим, захватив примерно половину его территории вплоть до дороги Салах-ад-Дин.