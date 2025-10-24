Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн, заявил главный представитель ведомства Шон Парнелл. Его цитирует Bloomberg.
«Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих», – сказал он.
Агентство пишет, что федеральный закон запрещает частным лицам делать целевые пожертвования правительству. При этом любой может внести сумму денег в казну, но обычно средства идут в общий фонд или на сокращение госдолга. Потратить средства на выплаты военным нельзя без утвержденного конгрессом ассигнования, а именно его отсутствие является причиной шатдауна.
Bloomberg пишет, что $130 млн покроют лишь малую часть фонда оплаты труда примерно 1,3 млн действующих военнослужащих страны – на человека выйдет около $100. Федеральные гражданские служащие и военнослужащие, как правило, не получают зарплату во время шатдауна. По графику следующий день выплат назначен на 29 октября.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его «друг» выписал чек на $130 млн, чтобы покрыть дефицит бюджета в армии, сообщило агентство.
11 октября Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.
Военнослужащие остались без зарплат после того, как 1 октября, в день начала федерального бюджетного цикла, правительство США прекратило работу. Шатдаун наступил в США впервые с 2019 г. после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.