Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн

Военнослужащие остались без зарплат после того, как 1 октября, в день начала федерального бюджетного цикла, правительство США прекратило работу. Шатдаун наступил в США впервые с 2019 г. после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.