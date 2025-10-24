США не стали поддерживать заявление Киева с критикой России в ООН
США не поддержали заявление Украины, в котором Россию обвинили в «агрессии». Ролик, где представители Киева зачитывают заявление в ООН, опубликован на YouTube-канале всемирной организации.
Более 40 стран присоединились к украинским тезисам, которые были зачитаны перед началом заседания Совета Безопасности ООН. Среди тех, кто выразил поддержку, оказались страны Евросоюза (ЕС), Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и несколько стран Восточной Европы.
В заявлении страны призывают к восстановлению территориальной целостности Украины и выводу российских войск.
24 октября в ходе визита в США спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что его цель – донести до администрации президента США Дональда Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами». По словам Дмитриева, он прибыл в США по приглашению американской стороны, переговоры были запланированы давно.