США не стали поддерживать заявление Киева с критикой России в ООН

24 октября в ходе визита в США спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что его цель – донести до администрации президента США Дональда Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами». По словам Дмитриева, он прибыл в США по приглашению американской стороны, переговоры были запланированы давно.