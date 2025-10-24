Дмитриев призвал представителей администрации США не становиться БайденамиЦель его визита в страну – донести до Трампа, что на Россию не следует давить
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что цель его визита в США – донести до администрации президента США Дональда Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами».
По словам Дмитриева, он прибыл в США по приглашению американской стороны, переговоры были запланированы давно. Их не отменили даже после «последних недружественных шагов» со стороны властей страны. «Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда четко учитывались», – сказал Дмитриев ТАСС.
Европе нужен образ врага в виде России
Спецпредставитель президента РФ отметил, что наглядно видны постоянные попытки властей Великобритании и Евросоюза сорвать прямые переговоры России и США, прямой диалог Путина и Трампа. По его словам, британцы и европейцы сорвали многие попытки мирных контактов по Украине. «Экономики Британии и Евросоюза плачевны, им важно создавать образ России как образ врага», – сказал Дмитриев.
Санкции приведут к росту цен на заправках США
Дмитриев добавил, что принятые американскими властями санкции против российских нефтяных компаний не ударят по российской экономике, но приведут только к «росту цен на заправках в США».
«Ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они не работали никогда. И мы будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами», – сказал спецпредставитель США.
Украина срывает необходимый диалог
В завершении Дмитриев подчеркнул, что нынешний мирный процесс по Украине затягивается именно киевскими властями и в его задачи входит донести этот факт до представителей администрации Трампа.
«Именно Украина затягивает переговоры, именно Украина не хочет решать те проблемы, накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», – сказал спецпредставитель президента РФ.
Дмитриев отметил, что Украина идет на срыв переговоров опять же по просьбе Великобритании и Евросоюза, которые хотят затягивания этого конфликта.