Дмитриев призвал представителей администрации США не становиться Байденами

По словам Дмитриева, он прибыл в США по приглашению американской стороны, переговоры были запланированы давно. Их не отменили даже после «последних недружественных шагов» со стороны властей страны. «Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда четко учитывались», – сказал Дмитриев ТАСС.