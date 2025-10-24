Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев призвал представителей администрации США не становиться Байденами

Цель его визита в страну – донести до Трампа, что на Россию не следует давить
Антон Балакирев
Mehmet Eser / TASS
Mehmet Eser / TASS

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что цель его визита в США – донести до администрации президента США Дональда Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами».

По словам Дмитриева, он прибыл в США по приглашению американской стороны, переговоры были запланированы давно. Их не отменили даже после «последних недружественных шагов» со стороны властей страны. «Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда четко учитывались», – сказал Дмитриев ТАСС.

Европе нужен образ врага в виде России

Спецпредставитель президента РФ отметил, что наглядно видны постоянные попытки властей Великобритании и Евросоюза сорвать прямые переговоры России и США, прямой диалог Путина и Трампа. По его словам, британцы и европейцы сорвали многие попытки мирных контактов по Украине. «Экономики Британии и Евросоюза плачевны, им важно создавать образ России как образ врага», – сказал Дмитриев.

Санкции приведут к росту цен на заправках США

Дмитриев добавил, что принятые американскими властями санкции против российских нефтяных компаний не ударят по российской экономике, но приведут только к «росту цен на заправках в США».

Дмитриев опубликовал маршрут своего полета над США

Политика / Международные отношения

«Ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они не работали никогда. И мы будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами», – сказал спецпредставитель США.

Украина срывает необходимый диалог

В завершении Дмитриев подчеркнул, что нынешний мирный процесс по Украине затягивается именно киевскими властями и в его задачи входит донести этот факт до представителей администрации Трампа.

«Именно Украина затягивает переговоры, именно Украина не хочет решать те проблемы, накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», – сказал спецпредставитель президента РФ.

Дмитриев отметил, что Украина идет на срыв переговоров опять же по просьбе Великобритании и Евросоюза, которые хотят затягивания этого конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь