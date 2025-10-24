Дмитриев опубликовал маршрут своего полета над США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал схему своего полета над территорией США. В момент публикации он пролетал над Спрингфилдом (штат Массачусетс). Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .