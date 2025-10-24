Газета
Главная / Политика /

Дмитриев опубликовал маршрут своего полета над США

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал схему своего полета над территорией США. В момент публикации он пролетал над Спрингфилдом (штат Массачусетс). Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Публикацию Дмитриев сопроводил песней Басты «На заре», которая является кавером на композицию группы «Альянс».

24 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».   

Позже журналист Axios сообщил, что в ходе визита в США Дмитриев проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

