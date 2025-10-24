CNN узнал о визите спецпосланника Дмитриева в США

CNN узнал о визите спецпосланника Дмитриева в СШАГлава РФПИ встретится с представителями американской администрации
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», сообщают источники телеканала.
Визит проходит через два дня после отмены Трампом встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. 22 октября Трамп заявил, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. Трамп при этом допустил проведение саммита с Путиным в будущем.
Дмитриев активно участвует в переговорах Москвы и Вашингтона после возвращения Трампа в Белый дом. 12 октября он говорил, что диалог России и США продолжается на основе договоренностей на Аляске.
В Кремле заявляли, что саммит Путина и Трампа еще возможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что точных сроков проведения саммита никто не называл, а лидеры не хотят «собираться только ради самой встречи».