Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN узнал о визите спецпосланника Дмитриева в США

Глава РФПИ встретится с представителями американской администрации
Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», сообщают источники телеканала.

Визит проходит через два дня после отмены Трампом встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. 22 октября Трамп заявил, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. Трамп при этом допустил проведение саммита с Путиным в будущем.

Дмитриев активно участвует в переговорах Москвы и Вашингтона после возвращения Трампа в Белый дом. 12 октября он говорил, что диалог России и США продолжается на основе договоренностей на Аляске.

В Кремле заявляли, что саммит Путина и Трампа еще возможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что точных сроков проведения саммита никто не называл, а лидеры не хотят «собираться только ради самой встречи».

Читайте также:Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкции
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте