Дмитриев: диалог России и США продолжается на основе договоренностей на Аляске

Дмитриев: диалог России и США продолжается на основе договоренностей на АляскеГлава РФПИ проверг слухи об ослаблении влияния Уиткоффа
Слухи об «ослаблении влияния» в администрации президента США его спецпредставителя Стивена Уиткоффа оказались полностью несостоятельными, придумывают и распространяют их противники мирных процессов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль», – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он отметил также, что даже самые ярые критики спецпредставителя президента США признают «успех и прагматичный подход» Уиткоффа. Диалог России с командой американского лидера Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, добавил глава РФПИ.
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку семей заложников, удерживаемых в секторе Газа. Палестинское движение должно освободить 48 заложников в рамках соглашения, согласно которому прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 10 октября. В тот же день Уиткофф сообщил, что израильская сторона завершила первый этап вывода войск в секторе Газа. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения израильских заложников.