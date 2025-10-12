Дмитриев: диалог России и США продолжается на основе договоренностей на Аляске

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку семей заложников, удерживаемых в секторе Газа. Палестинское движение должно освободить 48 заложников в рамках соглашения, согласно которому прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 10 октября. В тот же день Уиткофф сообщил, что израильская сторона завершила первый этап вывода войск в секторе Газа. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения израильских заложников.