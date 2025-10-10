Уиткофф: Израиль завершил первый этап вывода войск в секторе Газа

В рамках первого этапа «Хамас» освободит израильских заложников, а Израиль – освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Также палестинской стороне вернут 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены и все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве.