Главная / Политика /

Уиткофф: Израиль завершил первый этап вывода войск в секторе Газа

Ведомости

Израильская сторона завершила первый этап вывода войск в секторе Газа. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в X.

С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас».

10 октября в 12:00 мск соглашение о прекращении огня в Газе официально вступило в силу, объявляли в армии обороны Израиля. Израильские войска начали занимать позиции «вдоль обновленных линий развертывания в подготовке к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников».

Глава «Хамаса» объявил об окончании войны в Газе

Политика / Международные отношения

В рамках первого этапа «Хамас» освободит израильских заложников, а Израиль – освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Также палестинской стороне вернут 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены и все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве.

О достижении договоренностей объявил президент США Дональд Трамп 9 октября.

