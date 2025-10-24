Газета
Политика

Дмитриев в США встретится со спецпосланником Уиткоффом

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе своего визита в США встретится со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, сообщил в социальной сети Х журналист Axios, ссылаясь на источник.

Ожидается, что встреча пройдет 25 октября.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Дмитриев активно участвует в переговорах Москвы и Вашингтона после возвращения Трампа в Белый дом. 12 октября он говорил, что диалог России и США продолжается на основе договоренностей, достигнутых на Аляске.

24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и Трамп не хотят «собираться только ради самой встречи», поэтому работа должна быть проделана на уровне МИД РФ и госдепартамента США.

