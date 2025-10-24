Газета
США ввели санкции против президента Колумбии

США ввели персональные санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро, сообщается на официальном сайте управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Как отмечается, причиной такого решения является поддержка деятельности колумбийских наркокартелей.

«С тех пор, как Густаво Петро стал президентом, производство кокаина в Колумбии достигло самых высоких показателей за десятилетия», – заявил глава минфина Скотт Бессент, добавив, что эти наркотики «наводняют США и убивают американцев».

Санкции также касаются членов семьи колумбийского президента и его близких. Все их активы в США будут заблокированы, а въезд в страну запрещен.

23 октября президент США Дональд Трамп обратился к нации по темам борьбы с наркокартелями и торговли людьми, где отметил, что не исключает нанесения военных ударов в Карибском бассейне с целью уничтожения кораблей наркоторговцев.

