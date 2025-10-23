Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обратится к американцам по темам борьбы с наркокартелями и торговле людьми

Ведомости

Выступление президента США Дональда Трампа, которое запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 мск) 23 октября, будет посвящено вопросам борьбы с наркокартелями и торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает «РИА Новости».

14 октября Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Американский президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что Вашингтон не исключает возможность ударов по территории Венесуэлы в рамках усилий по борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что после уничтожения лодок, якобы связанных с наркоторговлей, в течение нескольких дней у побережья Венесуэлы не было судов.

Президент Колумбии Густаво Петро 19 октября заявил, что за действиями США в Карибском море стоит «жадность к нефти». США под прикрытием борьбы с наркокартелями, по словам Петро, хотят получить нефть Венесуэлы и Гайаны. Он рассказал, что призвал юристов подать жалобу на международном уровне.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её