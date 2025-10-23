Трамп обратится к американцам по темам борьбы с наркокартелями и торговле людьми
Выступление президента США Дональда Трампа, которое запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 мск) 23 октября, будет посвящено вопросам борьбы с наркокартелями и торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает «РИА Новости».
14 октября Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Американский президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что Вашингтон не исключает возможность ударов по территории Венесуэлы в рамках усилий по борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что после уничтожения лодок, якобы связанных с наркоторговлей, в течение нескольких дней у побережья Венесуэлы не было судов.
Президент Колумбии Густаво Петро 19 октября заявил, что за действиями США в Карибском море стоит «жадность к нефти». США под прикрытием борьбы с наркокартелями, по словам Петро, хотят получить нефть Венесуэлы и Гайаны. Он рассказал, что призвал юристов подать жалобу на международном уровне.