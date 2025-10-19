Газета
Главная / Политика /

Президент Колумбии объяснил эскалацию в регионе желанием США получить нефть

Ведомости

За действиями США в Карибском море стоит «жадность к нефти», заявил президент Колумбии Густаво Петро в эфире телеканала Canal Institucional.

США под прикрытием борьбы с наркокартелями, по словам Петро, хотят получить нефть Венесуэлы и Гайаны. Он рассказал, что призвал юристов подать жалобу на международном уровне.

19 октября Петро написал в соцсети Х, что американское правительство нарушило суверенитет Колумбии в ее территориальных водах, ударив по рыболовецкому судну 16 сентября. Он добавил, что Колумбия ждет объяснений от США.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.

