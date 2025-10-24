Газета
Главная / Политика /

Литва закрыла последние два КПП на границе с Белоруссией

Ведомости

Литва закрывает два КПП с Белоруссией (до этого были закрыты все остальные пункты) до 12:00 25 октября из-за налета метеозондов, заявила в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до 12.00 завтрашнего дня», – написала она.

По ее словам, такое решение было принято после налета метеозондов, якобы нелегально перевозящих сигареты из Белоруссии.

30 августа Литва установила заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией. Тогда военнослужащие также поставили заграждения в непосредственной возле действующих КПП, чтобы быстро использовать их в случае необходимости.

