Литва закрыла последние два КПП на границе с Белоруссией

Литва закрывает два КПП с Белоруссией (до этого были закрыты все остальные пункты) до 12:00 25 октября из-за налета метеозондов, заявила в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр Литвы Инга Ругинене.