Литва закрыла последние два КПП на границе с Белоруссией
Литва закрывает два КПП с Белоруссией (до этого были закрыты все остальные пункты) до 12:00 25 октября из-за налета метеозондов, заявила в соцсети Facebook
«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до 12.00 завтрашнего дня», – написала она.
По ее словам, такое решение было принято после налета метеозондов, якобы нелегально перевозящих сигареты из Белоруссии.
30 августа Литва установила заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией. Тогда военнослужащие также поставили заграждения в непосредственной возле действующих КПП, чтобы быстро использовать их в случае необходимости.