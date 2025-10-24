Дмитриев: Байден потерпел неудачу, пытаясь нанести стратегическое поражение РФ
Бывший президент США Джо Байден предпринимал попытки нанести стратегическое поражение России и изолировать страну от остального мира, но не смог этого сделать. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Байден пытался нанести стратегическое поражение России - он потерпел неудачу. Он пытался стратегически изолировать Россию – он потерпел неудачу», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
24 октября глава РФПИ заявлял в ходе своего визита в Вашингтон, что его целью стало донести до администрации действующего американского лидера Дональда Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами».
По словам Дмитриева, переговоры были запланированы давно, их не стали отменять даже после «последних недружественных шагов» американской стороны. Он напомнил о новых санкциях минфина страны, а также заявил, что они не ударят по российской экономике, но приведут только к «росту цен на заправках в США».