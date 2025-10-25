Франция выразила готовность направить войска на Украину в 2026 году

21 октября глава минобороны Великобритании Джон Хили говорил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки военного контингента на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Он подчеркнул, что в случае, если президент США Дональд Трамп сумеет добиться заключения мирного договора, страна поможет обеспечить долгосрочное поддержание стабильности. По словам Хили, это потребует от Великобритании инвестиций и подготовки к возможному развертыванию сил.