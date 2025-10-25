Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Франция выразила готовность направить войска на Украину в 2026 году

Ведомости

Франция может разместить войска на Украине в 2026 г. в рамках предоставления гарантий безопасности, если это будет необходимо, заявил начальник штаба сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль, передает телеканал BFM TV.

«Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется», – сказал Шилль. Он считает следующий год «годом коалиций», а учения «Орион-26», по его мнению, покажут их успешное взаимодействие.

21 октября глава минобороны Великобритании Джон Хили говорил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки военного контингента на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Он подчеркнул, что в случае, если президент США Дональд Трамп сумеет добиться заключения мирного договора, страна поможет обеспечить долгосрочное поддержание стабильности. По словам Хили, это потребует от Великобритании инвестиций и подготовки к возможному развертыванию сил.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте