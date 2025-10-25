Франция выразила готовность направить войска на Украину в 2026 году
Франция может разместить войска на Украине в 2026 г. в рамках предоставления гарантий безопасности, если это будет необходимо, заявил начальник штаба сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль, передает телеканал BFM TV.
«Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется», – сказал Шилль. Он считает следующий год «годом коалиций», а учения «Орион-26», по его мнению, покажут их успешное взаимодействие.
21 октября глава минобороны Великобритании Джон Хили говорил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки военного контингента на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Он подчеркнул, что в случае, если президент США Дональд Трамп сумеет добиться заключения мирного договора, страна поможет обеспечить долгосрочное поддержание стабильности. По словам Хили, это потребует от Великобритании инвестиций и подготовки к возможному развертыванию сил.