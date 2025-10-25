За ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник

Наибольшее количество дронов сбито над Ростовской областью – 20 единиц, над Волгоградской областью – 19 единиц, и над Брянской областью – 17 единиц. Над Калужской областью уничтожено 12 БПЛА, над Смоленской – 11, над Белгородской и Московским регионом – по девять аппаратов. Из числа сбитых над Москвой семь дронов летели непосредственно на столицу.