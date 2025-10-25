За ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник
В течение прошедшей ночи средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов сбито над Ростовской областью – 20 единиц, над Волгоградской областью – 19 единиц, и над Брянской областью – 17 единиц. Над Калужской областью уничтожено 12 БПЛА, над Смоленской – 11, над Белгородской и Московским регионом – по девять аппаратов. Из числа сбитых над Москвой семь дронов летели непосредственно на столицу.
Над Воронежской и Ленинградской областями перехвачено по восемь беспилотников. Над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями сбито по два аппарата, над Тверской и Тульской областями – по одному дрону.
В ночь на 24 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 111 БПЛА самолетного типа над регионами России.