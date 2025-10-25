Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту и объектах инфраструктурыПо его словам, ФСБ предотвратила серию терактов, проведя задержания
Украина планировала террористические акты на Крымском мосту, железнодорожных и других объектах инфраструктуры. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектов», – сообщил дипломат, отвечая на вопрос о новых провокациях со стороны Киева (цитата по ТАСС).
Мирошник отметил, что в последние месяцы проведена серия задержаний, организованных ФСБ и другими подразделениями, занимающимися контртеррористической деятельностью. По его словам, такие события отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить.
17 октября Мирошник указывал, что украинские власти отвечают терактами на попытки мирного урегулирования. По его словам, во время подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле и в ходе его проведения ВСУ наносили массированные удары. Кроме того, в преддверии саммита на Аляске украинские военные атаковали центры Донецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска и Брянска.