17 октября Мирошник указывал, что украинские власти отвечают терактами на попытки мирного урегулирования. По его словам, во время подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле и в ходе его проведения ВСУ наносили массированные удары. Кроме того, в преддверии саммита на Аляске украинские военные атаковали центры Донецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска и Брянска.