Песков: даже самого жалкого главу государства Путин не называет таковым

Президент РФ Владимир Путин всегда проявляет уважение к коллегам и никогда не позволяет себе уничижительных высказываний в их адрес. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС к материалу об особенностях политической сатиры в США.