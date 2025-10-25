Песков: даже самого жалкого главу государства Путин не называет таковым
Президент РФ Владимир Путин всегда проявляет уважение к коллегам и никогда не позволяет себе уничижительных высказываний в их адрес. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС к материалу об особенностях политической сатиры в США.
«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что Путин «не всегда по-доброму, но всегда уважительно» говорит о других лидерах и с уважением относится к коллегам на международной арене.
24 октября Песков заявил, что высокий уровень доверия россиян к президенту и Вооруженным силам РФ отражает консолидацию общества вокруг руководства страны и армии. Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, главе государства доверяют 77,8% граждан, а армии – 80%. По словам представителя Кремля, показатели измеряются отдельно, но оба остаются стабильно высокими.