Путин: РФ открыта к международному сотрудничеству в борьбе с IT-преступностью

Президент отметил, что киберпреступления часто связаны с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, представляя угрозу безопасности как граждан, так и государств. Он заверил, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.