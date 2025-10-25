Путин: РФ открыта к международному сотрудничеству в борьбе с IT-преступностью
Президент России Владимир Путин приветствовал подписание Конвенции ООН против киберпреступности. Глава государства назвал это событие историческим, отметив, что оно стало возможным благодаря поддержке большинством стран российской инициативы 2019 г.
Путин подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, дипломаты и правоохранители государств-членов ООН объединили усилия для подготовки этого важного документа. Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере.
Президент отметил, что киберпреступления часто связаны с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, представляя угрозу безопасности как граждан, так и государств. Он заверил, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.
В завершение Путин поблагодарил представителей всех стран, участвовавших в работе над Конвенцией, и пожелал им новых успехов.
24 октября стало известно, что Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. Этот документ, по данным Генпрокуратуры, стал первым в мире глобальным международным договором в сфере информационной безопасности.