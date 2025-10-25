Миронов: партия СРЗП вернет название «Справедливая Россия»
Партия «Справедливая Россия – За правду» на съезде вернет свое прежнее название – «Справедливая Россия». Об этом сообщил ее лидер Сергей Миронов.
«В частности, мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название – "Справедливая Россия". Полное название будет звучать – Социалистическая партия "Справедливая Россия"», – заявил Миронов журналистам.
До этого источники «Ведомостей» уже сообщали о том, что решение о возвращении прежнего названия рассмотрят на съезде 25 октября. Перед выборами в Госдуму 2021 г. «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, образовав объединенную структуру под руководством Миронова. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г.
По информации источников, партия также ликвидирует институт сопредседателей. У Миронова появятся два заместителя – вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и руководитель аппарата фракции Руслан Татаринов, которые давно работают в партийных структурах.
Прилепин, по данным «Ведомостей», покинет пост сопредседателя и президиум центрального совета. Кроме того, может быть упразднен партийный орган – палата депутатов, которую он возглавлял.