Миронов: партия СРЗП вернет название «Справедливая Россия»

До этого источники «Ведомостей» уже сообщали о том, что решение о возвращении прежнего названия рассмотрят на съезде 25 октября. Перед выборами в Госдуму 2021 г. «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, образовав объединенную структуру под руководством Миронова. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г.