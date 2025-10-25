Путин приветствовал участников съезда партии «Справедливая Россия – За правду»

До этого лидер партии Сергей Миронов сообщил, что на съезде политическая организация вернет свое прежнее название – «Справедливая Россия». Перед выборами в Госдуму 2021 г. партия объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, образовав объединенную структуру под руководством Миронова. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г., а Прилепин, по данным источников «Ведомостей», также уйдет из руководства партии.