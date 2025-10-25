Путин приветствовал участников съезда партии «Справедливая Россия – За правду»
Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к делегатам и гостям XV съезда партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил многолетнюю поддержку партии со стороны значительной части избирателей и ее заметную роль в политической жизни страны.
Путин подчеркнул, что представители партии последовательно отстаивают ценности социальной справедливости, работая в органах власти всех уровней. Особое внимание они уделяют защите прав граждан, повышению качества жизни, патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторических традиций.
Президент отдельно отметил неизменную поддержку, которую партия оказывает участникам спецоперации и их семьям. Он также высоко оценил стремление партии к открытому диалогу с людьми и конструктивному взаимодействию с другими политическими силами.
До этого лидер партии Сергей Миронов сообщил, что на съезде политическая организация вернет свое прежнее название – «Справедливая Россия». Перед выборами в Госдуму 2021 г. партия объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, образовав объединенную структуру под руководством Миронова. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г., а Прилепин, по данным источников «Ведомостей», также уйдет из руководства партии.