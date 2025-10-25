ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по территории РФ

Вооруженные силы РФ в ответ на атаки Киева по территории России нанесли групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергоинфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.