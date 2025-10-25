Минобороны России сообщило об уничтожении ракетного комплекса «Нептун» ВСУ

По данным ведомства, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огонь попали также цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников – всего в 154 районах.