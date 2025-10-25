Газета
Минобороны России сообщило об уничтожении ракетного комплекса «Нептун» ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по позициям украинских войск и объектам военной инфраструктуры, в результате чего были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огонь попали также цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников – всего в 154 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две управляемые авиационные бомбы и 281 БПЛА, уточнили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ в ответ на атаки Киева по территории России нанесли групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергоинфраструктуры

