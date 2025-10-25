Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Германии прошли массовые протесты из-за высказываний Мерца о миграции

Ведомости

Около 4000 человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции, вызвавших волну критики. Об этом сообщает Bild.

До этого Мерц на пресс-конференции в Потсдаме заявил, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако проблема «заметна в облике городов». На уточняющий вопрос, что именно он имел в виду, канцлер посоветовал журналистам «спросить своих дочерей».

Эти слова вызвали резкое осуждение как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиционных партнеров из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Многие политики и общественные деятели назвали заявление Мерца «расистским и дискриминационным».

По данным Bild, акция в Билефельде прошла под лозунгом «Мы и есть городской облик!». Демонстрацию организовал «Билефельдский альянс против правых».

25 октября Die Welt сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для встречи с Мерцем во время его планируемого визита в Китай. Издание отметило, что за полгода на посту канцлера Мерц так и не совершил официальный визит в Пекин. Отмена визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля туда, по мнению газеты, может свидетельствовать о «внешнеполитической катастрофе» для Берлина.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её