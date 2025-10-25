В Германии прошли массовые протесты из-за высказываний Мерца о миграции

25 октября Die Welt сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для встречи с Мерцем во время его планируемого визита в Китай. Издание отметило, что за полгода на посту канцлера Мерц так и не совершил официальный визит в Пекин. Отмена визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля туда, по мнению газеты, может свидетельствовать о «внешнеполитической катастрофе» для Берлина.