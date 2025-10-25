В Германии прошли массовые протесты из-за высказываний Мерца о миграции
Около 4000 человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции, вызвавших волну критики. Об этом сообщает Bild.
До этого Мерц на пресс-конференции в Потсдаме заявил, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако проблема «заметна в облике городов». На уточняющий вопрос, что именно он имел в виду, канцлер посоветовал журналистам «спросить своих дочерей».
Эти слова вызвали резкое осуждение как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиционных партнеров из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Многие политики и общественные деятели назвали заявление Мерца «расистским и дискриминационным».
По данным Bild, акция в Билефельде прошла под лозунгом «Мы и есть городской облик!». Демонстрацию организовал «Билефельдский альянс против правых».
25 октября Die Welt сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для встречи с Мерцем во время его планируемого визита в Китай. Издание отметило, что за полгода на посту канцлера Мерц так и не совершил официальный визит в Пекин. Отмена визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля туда, по мнению газеты, может свидетельствовать о «внешнеполитической катастрофе» для Берлина.